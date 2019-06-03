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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

CA-NEWS (CA) -  Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.

Как сообщает ТАСС, 2 июня лидер КНДР посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии вместе со своей супругой Ли Соль Чжу. Помимо этого на мероприятии присутствовал ряд высокопоставленных чиновников, литераторов и художественных деятелей страны.

31 мая южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в КНДР якобы казнили дипломатов, которые вели переговоры с США и занимались подготовкой саммита в Ханое.

По информации журналистов, помимо спецпредставителя Госсовета по США, в Северной Корее были казнены четыре чиновника министерства иностранных дел. В материале отмечалось, что их всех обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Также сообщалось, что глава отдела ЦК Трудовой партии по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль был отправлен в ссылку на «перевоспитание» в провинцию Чагандо.

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