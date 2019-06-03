В Самарканде мужчина после свадьбы избил жену газовым баллоном

CA-NEWS (UZ) - Самаркандский телеканал STV показал сюжет о девушке Зухре Умаровой, которую супруг жестоко избил через несколько дней после свадьбы. Как ранее сообщал Repost, муж девушки вышел за мороженным, однако вернулся домой пьяным, после чего начал жестоко избивать супругу. В бессознательном состоянии она была доставлена в реанимацию.

В репортаже сообщается, что девушка вышла замуж 18 мая. Спустя 10 дней супруг набросился на нее и начал избивать. Как рассказала журналистам мать девушки, дочь была в тяжелом состоянии: «Изо рта шла кровь, голова разбита. Еще немного и муж добил бы её. Вот уже четвертый день, а никто даже не пришел её навестить».

Отмечается, что в ночь, когда девушку привезли в реанимацию, она отказалась писать заявление на супруга. Как ранее сообщали СМИ, сотрудники правоохранительных органов посоветовали не настаивать на медэкспертизе, так как «ей это самой дороже обойдется».

Как сообщила мать пострадавшей, девушка была сильно напугана, а муж потребовал от супруги сообщить врачам о падении с лестницы. Под свою опеку пострадавшую взял Самаркандский комитет женщин.

По словам представителей Комитета, родители девушки знали о пристрастиях мужчины к алкоголю, однако из-за возраста (девушке было 30 лет) настояли на замужестве. Пострадавшая стала второй супругой мужчины, брак не был зарегистрирован, его скрепил местный мулла, прочитав никах по местным обычаям, говорится в репортаже.

По словам имама, он не знал, что у Ганиева есть жена, с которой он не разведен. Мужчина обещал через неделю привезти свидетельство о браке.

На виновника инцидента заведено уголовное дело, ведется следствие.