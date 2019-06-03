«Узбекистон хаво йуллари» вновь признана авиакомпанией с самым вкусным питанием на борту

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания Узбекистана заняла первое место в рейтинге зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту, сообщает пресс-служба НАК.

Рейтинг авиакомпаний, предоставляющих самое вкусное бортовое питание во время полета, составил сервис «Туту.ру», проанализировав 27 500 отзывов независимых пассажиров, оставленных в период с апреля 2018 г. по апрель 2019 г. Опрос показал, что безоговорочным лидером рейтинга, как и два года назад, стала Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

Пассажиры национального авиаперевозчика Узбекистана часто упоминают что все очень вкусно и сытно. Также нравится пассажирам и то, что при перелете от шести часов на борту предлагают легкий завтрак в дополнение к основному питанию.

В пресс-службе отметили, что при приготовлении блюд учитывается направление маршрута, предпочтение пассажиров и их приверженность к той или иной кухне. Во время полета предлагаются как горячие и холодные блюда, большой ассортимент разнообразных закусок, различные напитки, в том числе алкоголь фирменных брендов, фрукты, обилие зелени и овощей в гарнирах, так и придающие питанию восточный колорит фирменная самса и сухофрукты – кишмиш, курага, орехи.

Пассажиры авиакомпании, наряду с обычным бортовым питанием, также могут бесплатно заказать специальное питание с учетом возраста или религиозных убеждений (вегетарианское, кошерное, детское питание и др.).