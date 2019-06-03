В Туркменистане отмечают Всемирный день велосипеда

CA-NEWS (TM) - 3 июня в Туркменистане отмечается Всемирный день велосипеда, учреждённый Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает ТДХ.

Президент принял участие в массовом велопробеге, в котором участвовали жители столицы, члены правительства, руководители парламента, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств страны, представители общественных организаций и средств массовой информации, различных трудовых коллективов, члены дипкорпуса и сотрудники международных организаций, студенты и школьники.