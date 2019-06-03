Свыше 26% сельхозтехники в Таджикистане находится в неисправном состоянии

CA-NEWS (TJ) - Более 7,2 тыс. единиц, или 26,1% от общего количества сельскохозяйственной техники, находящихся в распоряжении общественных и дехканских хозяйствах Таджикистана, неисправны, передает Авеста.



По статистическим данным, по состоянию на 1 мая 2019 года, в общественных и дехканских хозяйствах имеется в наличии 27 тыс. 647 тракторов всех марок, из них 20 тыс. 428 тракторов находится в исправном состоянии, что составляет 73,9% от общего их количества.

Между тем, многие специалисты отрасли утверждают, что большая часть сельхозтехники,

приобретенной еще во времена СССР, давно уже устарела и стала непригодной. Сельскохозяйственный парк республики нуждается в обновлении, поскольку большая часть технических средств используются третий, а то и четвертый срок эксплуатации.

Новая сельхозтехника, в основном, импортируется из Белоруссии.

По официальным данным, за последние 7 лет Таджикистан импортировал более 10 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Напомним, с сентября прошлого года в Таджикистане функционирует совместное таджикско-белорусское предприятие ЗАО «Агротехсервис». На предприятии, в основном, осуществляется сборка тракторов и других видов сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года свою продукцию ЗАО «Агротехсервис» экспортировал в Узбекистан и Пакистан. Однако, точное количество экспортированной сельхозтехники не сообщается.

В статистических данных Таджикистана отсутствует отдельная графа об экспорте тракторов. Эти данные приводятся в общем разделе с другими транспортными средства, общая сумма которых составила свыше $2 млн.