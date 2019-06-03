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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия избрана членом руководящего совета статистического института для стран Азиатско-Тихоокеанского региона

CA-NEWS (MNG) -  В Бангкоке 27-31 мая состоялся заседание 75-й ежегодной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана /ЭСКАТО/. Во время заседания прошел выбор руководящего совета Статистического института для стран Азиатско-Тихооекского региона, который входит в состав ЭСКАТО, передает Montsame.

В члены Руководящего совета были выдвинуты 14 стран: Монголия, Австралия, Багладеш, КНР, Фиджи, Индия, Индонезия, Макао, Пакистан, Филиппин, Южная Корея и др. В результате тайного голосования Монголия набрала большинство голосов и был избран в совет.

Статистический инстиут для стран Азиатско-Тихоокеанского региона находится в городе Чиба, Япония и в Руководящий совет входит 9 стран, из которых 8 переизбираются каждые три года. Так как институт находится на территории Японии, она избирается девятым членом.

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