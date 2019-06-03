В Узбекистане изменился порядок тестирования желающих работать в Южной Корее

- Узбекистан, общество
- 13:14, 03 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Право проводить отборочное тестирование трудовых мигрантов из Узбекистана на знание корейского языка для допуска к экзамену EPS-TOPIK получили все субъекты предпринимательства, сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и трудовых отношений республики.
Ранее такое право было только у Центра по комплексному тестированию.
Предпринимателям необходимо пройти аккредитацию в качестве центра оценки компетенций в Министерстве занятости и трудовых отношений и подписать соглашение. На сегодня аккредитованы два предприятия – из Самарканда и Андижана.
С 1 июня вопросы отборочных тестов публикуются в открытом доступе на сайте Минтруда. Там же в виде рейтинга размещаются результаты тестирования. Ознакомиться со своим статусом трудоустройства в Республике Корея можно на сайте korea.mehnat.uz.
Как отметили в Минтруде, изменения позволят сделать процедуру тестирования и трудоустройства более прозрачной, избежать случаев коррупции и создать равные условия при отборе желающих трудоустроиться в Южной Корее.
Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев заявил, что министерство оставляет за собой право аннулировать результаты тестирования центра оценки компетенций, если у подавляющего большинства кандидатов разница между результатами тестирования центра и EPS-TOPIK составит 10% и более. Такая практика, по словам министра, станет профилактикой коррупции.
Глава Минтруда добавил, что контроль за прохождением тестирования будет осуществляться с помощью информационных технологий и видеонаблюдения. Министерство также продолжит совершенствовать систему тестирования.