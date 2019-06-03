Британская компания Yellow Cake выкупила у Казахстана уран на $30 млн. Всего будет выкуплено на $170 млн

CA-NEWS (KZ) - Специализированная британская компания Yellow Cake получила 1,175 млн фунтов урана от "Казатомпрома", сообщается на сайте компании.

12 апреля Yellow Cake воспользовалась своим опционом по рамочному соглашению с "Казатомпромом" и приобрела у компании 1,175 млн фунтов урана U3O8 по цене 25,88 доллара за фунт.

31 мая уран доставили для хранения на склад Yellow Cake на предприятии Port Hope/Blind River корпорации Cameco в Онтарио, в Канаде.

Общая стоимость сделки составила 30,4 млн долларов.

"Мы рады завершить закупку урана "Казатомпрома" в соответствии со стратегией, которую мы наметили во время нашего IPO, по покупке и хранению физического урана", – отметил генеральный директор Yellow Cake Андре Либенберг.

Ранее сообщалось, что Британская компания Yellow Cake заключила долгосрочный контракт с «Казатомпромом» на приобретение урана. Yellow Cake приобретёт у Казахстана до 8,1 млн фунтов урана (U3O8) на общую сумму 170 млн долларов.

Справка:

АО «НАК «Казатомпром» — уранодобывающая компания Казахстана. Компания является крупнейшим в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз.

Yellow Cake – специализированная компания, работающая в урановом секторе, созданная для покупки и хранения оксида урана (U3O8). Она создана инвесткомпанией банкира Питера Бахуса Bacchus Capital.