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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане не будут повышать цены на газ и электричество

CA-NEWS (UZ) -  Цены на природный газ, сжиженный газ и электроэнергию в Узбекистане не будут повышать с 1 июня, как это было объявлено ранее.

3 июня газета "Народное слово" сообщила, что 31 мая 2019 года Кабинет министров принял решение об облегчении перехода к рыночным механизмам и рациональном использования топливно-энергетических ресурсов.

Постановлением «О мерах по дальнейшему совершенствованию тарифной политики в отношении некоторых видов топливно-энергетических ресурсов» было отменено повышение с 1 июня 2019 года тарифов на природный газ, сжиженный газ и электроэнергию.

Ранее местная пресса сообщала, что тарифы на газ и электроэнергию с 1 июня текущего года будут повышены.

Планировалось повысить цены за один киловатт электроэнергии до 280 сумов (в настоящее время 250 сумов) или $0,03 и за один кубометр газа до 350 сумов (сейчас 320 сумов) или $0,04.

Последнее повышение тарифов в Узбекистане имело место в ноябре 2018 года, когда повысили цены на бензин, дизельное топливо, электроэнергию, природный газ, сжиженный газ, горячую воду и отопление.

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