Нигматулин принял посла Чехии в Казахстане

Рудолф Гикл и Нурлан Нигматулин

CA-NEWS (KZ) - Сегодня 3 июня, председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и чолномочного посла Чехии в Казахстане Рудолфа Гикла. В ходе встречи стороны обсудили вопросы казахстанско-чешского взаимодействия, передает пресс-служба Мажилиса.

Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной составляющей двусторонних связей, Нурлан Нигматулин отметил заинтересованность казахстанских парламентариев в укреплении диалога с чешскими коллегами, в том числе по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, для обмена опытом законотворческой деятельности.

По словам спикера Мажилиса, практический интерес представляет реформирование аграрного и промышленного секторов, системы здравоохранения, образования, изучение механизма развития туристической отрасли.

Стороны также обсудили вопросы участия чешских парламентариев в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в Нур-Султане 23-24 сентября.