Итоги заседания монголо-российской межправкомиссии

CA-NEWS (MNG) - 30 мая в Улан-Баторе успешно проведено 22-е по счёту заседание Монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает Mongolnow.



По итогам заседания межправкомиссии достигнута договорённость сторон по вопросам уплаты акцизов при импорте дизельного топлива АО “УБЖД” в размере приблизительно 100 млрд. тугриков (почти $38 млн), что позволит профинансировать модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

Участниками двусторонней встречи также достигнута договорённость по предоставлению 550 семьям права приватизации недвижимости в Монголии, в котором в настоящее время они проживают. Вопрос приватизации остальных жилых домов будет проводиться поэтапно. Обсуждены вопросы продолжения осуществления третьего этапа совместно реализуемой программы по оздоровлению монгольского скота, увеличению двустороннего товарооборота и доведения его до 2 млрд. долларов к 2020 году. Стороны также рассмотрели возможности расширения монголо-российского сотрудничества в энергетической, горнорудной и гуманитарной областях.

Монгольскую делегацию возглавил вице-премьер страны, председатель монгольской части Монголо-российской межправкомиссии О.Энхтувшин, а российскую – заместитель председателя Правительства РФ, руководитель российской части межправкомиссии А.В.Гордеев.