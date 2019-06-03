Доноры пообещали выделить на восстановление Мозамбика $1,2 млрд, по оценкам ООН требуется почти втрое больше

CA-NEWS (CA) - 1 июня на международной конференции в Мозамбике доноры пообещали выделить 1,2 млрд. долларов на восстановление районов страны, пострадавших от ураганов Идаи и Кеннет. Об этом объявил президент Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси по завершении конференции, которая собрала около 700 участников, передает служба новостей ООН.



Встреча прошла в городе Бейра, городе, который циклон Идаи практически сравнял с землей. Участникам конференции представили результаты исследования, проведенного специалистами ООН, Евросоюза, Всемирного банка и Африканского банка развития. Авторы отчета приводят сумму в 3,2 млрд долларов, которая, по их оценкам, необходима на восстановление инфраструктуры в восьми провинциях Мозамбика и внедрение социальных программ.

«Мы сталкиваемся с огромными проблемами: люди нуждаются в самых элементарных вещах, высока вероятность эпидемий, а потеря урожая серьезно угрожает продовольственному обеспечению», - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании участникам конференции.

Он напомнил, что Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций (СЕРФ) выделил 24 млн долларов, но этого далеко не достаточно для преодоления последствий бедствия таких масштабов.

Выступая в ООН в марте, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал циклон Идаи «самым разрушительным климатическим явлением в истории Африки».

Представители учреждений ООН прибыли в Мозамбик сразу после ударов стихии в марте и в апреле этого года. Они помогали эвакуировать людей, раздавали продовольствие и воду, обеспечивали их палатками и аптечками.

Чтобы население вернулось в родные места, необходимо обеспечить людей жильем, работой, восстановить транспортное сообщение, создать возможности для развития сельского хозяйства и рыболовства. В Программе развития ООН стремятся к тому, чтобы все эти проекты разрабатывались и внедрялись с учетом прав человека, гендерного равноправия и других принципов, лежащих в основе политики ООН.

«Я заверяю вас, что ООН активизирует свои усилия по преодолению краткосрочных и среднесрочных последствий катастрофы, - сказал Гутерриш. «Хочу ясно заявить: Организация Объединенных Наций не забудет Мозамбик».