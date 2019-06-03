Транспорт из Казахстана с 20 тоннами таджикского лука развернули на границе Саратовской области

CA-NEWS (TJ) - В Саратовскую область не пустили транспорт с 20 тоннами репчатого лука, который следовал из Казахстана.

По информации регионального управления Россельхознадзора, перевозчик груза получил административный протокол за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

Транспорт был остановлен 30 мая на контрольном пункте «Озинки». При проведении фитосанитарного контроля выяснилось, что лук вырастили в Таджикистане. На мешках, в которые лук был упакован, отсутствовала информация о названии товара и стране его происхождения.

Под контролем специалистов Россельхознадзора транспорт вернули обратно на территорию Казахстана.