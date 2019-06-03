1250 тонн свежих абрикосов экспортировали за месяц фермеры Аштского района Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 1250 тонн свежих абрикосов на общую сумму в $250 тысяч экспортировали в мае в Россию, Казахстан и Беларусь фермеры Аштского района. Это составляет половину объёма свежего абрикоса, реализованного республикой в прошлом году, передает Eastfruit.



Садоводство и, в частности выращивание абрикосов, в экономике района с каждым годом играют все более важную роль. Это происходит за счет расширения площадей, занимаемых садами, и экспортной ориентации области.

Только за последние 5 лет в рамках реализации республиканской программы развития садоводства и виноградарства площадь новых садов увеличилась на 1000 гектаров. Продажа продукции на экспорт в свежем и сушенном виде приносит фермерам больший доход, чем при реализации абрикосов на внутреннем рынке, что и стимулирует их более активно заниматься развитием отрасли - внедрять современные технологии и высаживать новые сорта.

В настоящее время общая площадь садов Ашта, по словам начальника управления сельского хозяйства района Рафтора Мухаммадиева, составляет 17 тысяч гектаров, большая половина из которых в настоящее время плодоносит, а остальные сады являются молодыми и имеют большой потенциал на будущее. Тем более, что часть садов района являются интенсивными, и в них выращиваются востребованные за пределами страны сорта абрикоса.

В настоящее время сбор и реализация абрикосов в районе находятся в самом разгаре. Одновременно с этим в районе начался массовый сбор еще одного экспортного продукта -черешни. По его экспорту район также занимает одно из ведущих мест в республике. Чуть позже созреют яблоки и начнется в районе начнется их сбор. Значительная часть собранных яблок также реализуется за пределами республики.

Во время массового сбора урожая на сезонных работах в районе заняты от 10 до 12 тысяч человек.