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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана изнасиловал Петербуженку после совместного распития алкоголя

CA-NEWS (TJ) -  В Петербурге на женщину напал мужчина после совместного распития алкогольных напитков. Несмотря на сопротивление жертвы, он, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Московском районе 37-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, об этом пишут «Аргументы и Факты».

По словам женщины, она вместе с 47-летним приезжим из Таджикистана, который работает охранником в цеху по производству стеклопакетов на Витебском проспекте, распивала алкогольные напитки.

Опьяненный мужчина накинулся на потерпевшую и, несмотря на сопротивление, совершил над ней действия сексуального характера. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте его работы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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