В Нур-Султане 9-летняя девочка утонула в бассейне торгового центра

CA-NEWS (KZ) - Сегодня 3 июня, в Нур-Султане примерно в 11:30 утра, 9-летняя девочка утонула в пляжном бассейне ТРЦ «Хан Шатыр», сообщает 24.kz.

Школьница пришла искупаться вместе с вожатым и другими детьми из пришкольного лагеря школы-гимназии №10. В тот момент в бассейне находилось больше 30 детей.

По данному факту назначены ряд экспертиз, проводится судебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".