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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане 9-летняя девочка утонула в бассейне торгового центра

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня 3 июня, в Нур-Султане примерно в 11:30 утра, 9-летняя девочка утонула в пляжном бассейне ТРЦ «Хан Шатыр», сообщает 24.kz.

Школьница пришла искупаться вместе с вожатым и другими детьми из пришкольного лагеря школы-гимназии №10. В тот момент в бассейне находилось больше 30 детей.

По данному факту назначены ряд экспертиз, проводится судебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

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