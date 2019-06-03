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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Международный союз велосипедистов наградил Бердымухамедова Сертификатом признательности

CA-NEWS (TM) -  3 июня на церемонии по случаю проведения в Ашхабаде массового велопробега, приуроченного к Всемирному дню велосипеда, выступил руководитель UCI Давид Лаппартьен, в ходе которой объявил о решении Международного союза велосипедистов наградить президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сертификатом признательности, передает ТДХ.

Во время выступления Лаппартьен также сообщил, о проведении в 2021 году в Ашхабаде чемпионата мира по трековому велоспорту.

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