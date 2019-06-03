С врачей Ташкентского онкоцентра под угрозой запрета операций потребовали деньги на ремонт здания

CA-NEWS (UZ) - Врачам Ташкентского городского филиала республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, не сдавшим деньги на ремонт кафедр, запрещают принимать и оперировать пациентов. Об этом сообщает centralasian.org.



Как говорится в обращении врачей Ташкентского городского филиала республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, каждого врача обязали сдать на ремонт кафедр деньги в размере более 1 миллиона сумов (около $120).

«Чем нам заняться – работать, кормить свои семьи или заниматься ремонтом здания онкоцентра? Уктам, работающий у нас врачом-ассистентом, скинул всем врачам сообщение в Теlegram. Он написал, что наш директор приказал врачам за свой счет оплатить ремонт всех кафедр. В его сообщении говорится, что в противном случае врачам запретят принимать и оперировать пациентов. Получив подобное сообщение, все врачи схватились за голову. Почему здание онкоцентра должны ремонтировать за счет врачей, когда наше государство выделяет деньги на ремонт таких объектов?»

Врачи предоставили скриншот сообщения, разосланного им через мессенджер Теlegram​. «Поступил приказ директора. Ремонт кафедры мы должны сделать за свой счет. Поэтому сейчас мы вместе с Нигарой Эргашевной договорились с мастерами. Ремонт двух кафедр обойдется на в 10 000 000 сумов (около 1200 долларов США). С каждого сотрудника нужно собрать по 1 286 000 сумов (150 долларов США). Руководство сказало, что если кто-то из врачей будет против, то им запретят курировать (принимать, ставить диагноз и лечить – Ред.) пациентов. В течение 2-3 дней все врачи должны сдать деньги», – говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в этом сообщении приводятся фамилии 7 врачей, которых обязали сдать деньги на ремонт здания онкоцентра. Однако в телефонном разговоре ассистент кафедры онкологии Уктам Курбанкулов стал отрицать, что с врачей республиканского оноцентра собирают деньги на ремонт здания. Услышав, что в распоряжении журналистов имеется скриншот его сообщения, Курбанкулов заявил следующее: «Если вы опубликуете мое сообщение, то я подам на вас в суд».

По словам одного из врачей Ташкентского городского филиала республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, все его коллеги решили сдать деньги на ремонт, чтобы не потерять работу.

– Каждый день наши утренние собрания начинаются с разговора о необходимости сбора денег на ремонт. Ежедневно с нас требуют побыстрее сдать деньги. Все врачи знают, что это незаконно, но боятся возразить начальству. Никто не хочет остаться без пациентов, без работы, – говорит врач республиканского онкоцентра.

Заведующая кафедры онкологии Нигара Атаханова опровергла информацию о сборе денег на ремонт здания онкоцентра.