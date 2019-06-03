Шавкат Мирзиёев: Возвращение наших соотечественников из Ближнего Востока далось нелегко

CA-NEWS (UZ) - На совещании с активом Ташкентской области, прошедшего 3 июня, глава государства остановился на операции "Добро". Об этом сообщает ИА "Жахон".



- Вот, мы вернули 156 наших соотечественников с Ближнего Востока, где идет война. Почему они уехали? Потому, что положение дел у нас было плачевным, не было условий. Но что в итоге произошло? Наших женщин продали, пять детей от пяти разных отцов, 14-летняя девочка родила... Разве это нам к лицу?. - отметил глава государства.

"Было очень сложно вернуть их на Родину. Договаривались со многими государствами. Посадить там самолет, вызволить людей из рук террористов - дело непростое. Однако мы вернули, ведь они наши соотечественники. Что будем делать теперь? Куда смотрят старшие, общественность? Кто объяснит случившееся? Такие вещи должны волновать и мучать всех нас", - сказал президент.

Напомним, что на днях в Узбекистан специальным рейсом были доставлены из Сирии 156 граждан Узбекистана, преимущественно женщины и дети.