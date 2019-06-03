НПО Кыргызстана, Узбекистана и Японии подписали документ по устойчивому развитию в Центральной Азии

- Узбекистан, общество
- 15:25, 03 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Для дальнейшего вклада в усилия по устойчивому развитию в регионе Центральной Азии, особое трехстороннее партнерство согласовано тремя неправительственными и гражданскими организациями, представляющими Кыргызскую Республику, Узбекистан и Японию. Об этом сообщили в посольстве Японии в КР.
Общенациональное движение «Юксалиш» (Узбекистан), Общественное объединение «Глобальные знания» (Кыргызская Республика) и Общество взаимной помощи для международной и мировой деятельности (Япония) объявили о взаимном партнерстве, чтобы объединить свои усилия для решения проблем развития через знания обмен и продвижение мероприятий по всем аспектам для расширения возможностей молодежи и населения для экономического, социального и культурного развития в трех странах.
В рамках нового партнерства Стороны разработают платформу для обмена идеями между специалистами и экспертами в каждой области деятельности, которые соответствуют основным направлениям, предусмотренным в Национальных стратегиях развития Узбекистана и Кыргызской Республики, с использованием опыта Япония.