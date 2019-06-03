В Улан-Баторе стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3 до 18 лет

CA-NEWS (MNG) - 3 июня в Улаг-Баторе стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3 в юношеской возрастной категории U18, который завершится 7-го июня, передает Монцамэ.

Всего в турнире участвуют по 20 мужских и женских коллективов со всего мира, квалифицировавшихся по рейтингу ФИБА, составленного на момент 1 ноября 2018 года с учётом спортивных результатов сборных.

На предварительном этапе команды-участницы поделены на 4 пула (А, В, С, D), в каждом из которых по 5 команд. По итогам матчей группового этапа (каждая команда сыграет по 4 встречи в пуле), будут определены 2 сильнейшие сборные, которые и продолжат борьбу за награды, начиная с четвертьфинала.