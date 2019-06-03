На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключены 34 сделки

CA-NEWS (TM) - На торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 34 сделки на $35 млн 577 тысяч, передает turkmenistan.ru.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Германии, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Сингапура, Эстонии и Казахстана закупили полипропилен, авиационный керосин, суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ также приобрели мазут марки М-100, выработанный на Сейдинском НПЗ, а представители деловых кругов России и Узбекистана – полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы.

Помимо этого, коммерсантам из США, ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и очищенные отходы хлопкопрядения.

За манатные средства предприниматели из Великобритании закупили хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 720 тысяч манатов (около $778 тыс.). На внутренний рынок туркменский бизнесмены приобрели хлопок-волокно, улюк волокнистый и линт хлопковый на 2 миллиона 815 тысяч манатов (около $805 тыс.).