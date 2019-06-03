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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня

CA-NEWS (UZ) -  Генеральное консульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня. Об этом сообщило ИА «Татар-информ», ссылаясь на Генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева.

«Было постановление Президента Республики Узбекистан об открытии Генерального консульства здесь, в Казани. Консульство будет охватывать весь Приволжский федеральный округ», — отметил Насриев.

На мероприятие приглашены Президент Татарстана Рустам Минниханов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов и другие почетные гости.

Напомним, о скором открытии генконсульства Узбекистана в Казани стало известно в ноябре 2018 года.

Ранее распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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