Генконсульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня
- Узбекистан, общество
- 17:04, 03 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня. Об этом сообщило ИА «Татар-информ», ссылаясь на Генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева.
«Было постановление Президента Республики Узбекистан об открытии Генерального консульства здесь, в Казани. Консульство будет охватывать весь Приволжский федеральный округ», — отметил Насриев.
На мероприятие приглашены Президент Татарстана Рустам Минниханов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов и другие почетные гости.Напомним, о скором открытии генконсульства Узбекистана в Казани стало известно в ноябре 2018 года.
Ранее распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.