Генконсульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня. Об этом сообщило ИА «Татар-информ», ссылаясь на Генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева.

«Было постановление Президента Республики Узбекистан об открытии Генерального консульства здесь, в Казани. Консульство будет охватывать весь Приволжский федеральный округ», — отметил Насриев.

На мероприятие приглашены Президент Татарстана Рустам Минниханов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов и другие почетные гости.

Напомним, о скором открытии генконсульства Узбекистана в Казани стало известно в ноябре 2018 года.

Ранее распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.