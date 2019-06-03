Мигрант из Узбекистана выжил после падения с 8 этажа на стройке в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге на стройплощадке жилого дома в Приморском районе в шахту лифта 8 этажа упал рабочий из Узбекистана.

Как сегодня сообщает местная пресса, ЧП произошло 2 июня, около 11.30 дня по местному времени. Вызванные коллегами врачи скорой помощи диагностировали у 25-летнего гражданина Узбекистана тяжелые травмы и увезли в больницу. Там ему сделали срочную операцию и теперь жизнь молодого человека вне опасности.

Сейчас на стройке работает спецкомиссия, которая выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, рабочего спасло то, что он по счастливой случайности упал прямо на пачки с утеплителем.