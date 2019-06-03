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  3 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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13-летний мальчик пошутил о бомбе на рейсе Филиппины- Сингапур

CA-NEWS (CA) -  Из-за сообщения 13-летнего мальчика о бомбе на борту пассажирского самолета, следовавшего из города Себу (Филиппины) в Сингапур, для сопровождения были запущены два истребителя. По данным вооруженных сил Сингапура, сообщение оказалось ложным, передает haberler.com.

Как сообщается, на борту самолета находилось 144 пассажира, среди которых был и мальчик, «пошутивший» о бомбе.

Самолет благополучно сел в Аэропорту Чанги в Сингапуре.

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