Кристиан Ласслет: Если нынешние власти продолжают идти по пути Гульнары Каримовой, то завтра это обернется катастрофой

CA-NEWS (UZ) - Кристиан Ласслет – автор книг о коррупции и клептократии в странах Центральной Азии и Европы - 30 мая обнародовал свое новое исследование, посвященное тому, как сегодняшняя практика ведения бизнеса в Узбекистане отличается от той, которая была в период правления Ислама Каримова.

В центр этого расследования была поставлена карта бизнес-империи мэра города Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

"На самом деле, наше расследование было посвящено процессу реформ в Узбекистане. Мы выбрали объектом данного расследования мэра города Ташкента Джахонгира Артыкходжаева для того, чтобы изучить, насколько далеко правительство страны дистанцировалось от тех плохих практик, которые наблюдались в прошлом. Почему именно Артыкходжаев? Потому что, мэр Ташкента является не только влиятельной политической фигурой, но и владельцем огромной бизнес-империи. На примере Артыкходжаева мы изучили тот факт, как нынешнее правительство поступает в сложной ситуации, когда происходит тесное сплетение интересов государственного и частного секторов", - отмечает Кристиан Ласслет.

Говоря о своём расследовании, Ласслет приводит в пример мега-проект Tashkent City.

"Этот проект был оценен в 1.3 миллиарда долларов, в истории Узбекистана еще не было подобного дорогостоящего строительства. В начале данного мегапроекта участие в нем Akfa Group было практически незаметным – компания Артыкходжаева была показана в качестве инвестора всего лишь одного из восьми лотов.

Казалось, что остальные лоты принадлежат другим инвесторам и другим лицам. Но после того, как мы начали тщательно изучать корпоративную информацию относительно других инвесторов, выяснилось, что Akfa-Artel является инвестором еще трех лотов, то есть, главным подрядчиком еще четырех лотов. Вместе с тем, нам удалось выяснить, что Akfa-Artel играет важную роль во всех аспектах проекта Tashkent City.

А это означает, что принадлежащие мэру Ташкента компании имеют очень большие интересы в самом крупном проекте, который осуществляется в возглавляемом им городе", - отмечает Кристиан Ласслет.

"В ходе изучения документов 67 компаний, зарегистрированных в Узбекистане, нам удалось установить, что все они связаны с группой Akfa-Artel.

Мы выяснили, что владельцами по меньшей мере 18 из них выступают оффшорные компании, которые зарегистрированы в Великобритании и Сингапуре. Эти оффшорные компании объединяет то, что все они пользуются легальными средствами, позволяющими скрыть от общественности их истинного владельца. То есть, нет возможности найти истинного владельца этих компаний, которые получили большую долю из узбекистанской экономики. Почему эти компании скрывают своих владельцев – либо их владельцы являются членами политического руководства, либо людьми с сомнительным предпринимательским прошлым. В ходе расследования нам стало известно, что упомянутые вами Аброр Ганиев и Исмаил Исраилов владеют большей частью акций в 67 компаниях, связанных с Akfa-Artel. Аброр Ганиев является председателем группы компаний Akfa, а Исмаил Исраилов – менеджером компании. Управляющие компаний Джахонгира Артыкходжаева одновременно владеют акциями десятка компаний, связанных с мэром Ташкента. Мы написали письмо Ганиеву и Исраилову, в котором спросили их о том, являются ли они истинными владельцами акций в вышеперечисленных компаниях, либо владеют ими на основе доверенности. Но ответа так и не получили. Поэтому у нас нет конкретного ответа на этот вопрос. В данной ситуации обеспокоенность вызывает тот факт, что в очень редких случаях менеджеры владеют большей частью акций компаний, в которых они работают. Эти компании используют оффшорные схемы, чтобы скрыть имена своих истинных владельцев. Именно поэтому нас беспокоит то, что такие лица, как Аброр Ганиев и Исмаил Исраилов, не являются истинными владельцами акций крупных компаний в Узбекистане. Они просто лица, которых выбрали, чтобы скрыть имена реальных владельцев этих компаний. Если исходить из того, что Akfa-Artel считается самой прибыльной компанией в Узбекистане, то на повестке дня снова стоит следующий вопрос – почему скрыты имена истинных владельцев компаний в ее составе", - рассказывает автор исследования.

"Еще в недавнем прошлом мы видели, как в Узбекистане скрывали истинных владельцев крупных компаний. Сегодня мы уже знаем, что на самом деле эти компании принадлежали достаточно влиятельным лицам в руководстве страны. А еще мы знаем, что они, пользуясь своими полномочиями и возможностями, грабили богатства государства и своего народа. Поэтому мы хотим знать, насколько правительство Мирзиёева дистанцировалось от тех плохих практик, которые наблюдались в прошлом. Если нынешние власти продолжают идти по пути Гульнары Каримовой, то мы хотим предупредить их, что завтра это обернется катастрофой не только для них, но и для экономики Узбекистана", - отметил Ласслет.

"Мы можем сказать, что в Узбекистане нет честной и справедливой площадки для ведения бизнеса. Сегодня в Узбекистане владельцы прибыльного бизнеса процветают не из-за того, что являются высококлассными предпринимателями, а лишь потому, что они являются приближенными к правительству и высокопоставленным узбекским чиновникам. Такие компании расширяются и крепчают благодаря государственным ресурсам, налоговым и таможенным привилегиям, которые находятся в руках их истинных владельцев", - подчёркивает эксперт.

"...Мы смогли установить, что подчиненные Артыкходжаева являются владельцами остальных акций компании, в которой он сам является мажоритарным акционером. После того, как мы смогли раскрыть эту информацию, Артыкходжаев начал переводить свои акции на имя других лиц – жены и различных менеджеров. Мы можем доказать это. Теперь общественность, в первую очередь, журналисты должны задать мэру Ташкента Артыкходжаеву следующие вопросы:

«В апреле-мае вы неожиданно принялись избавляться от своих акций в группе компаний Akfa-Artel, ваше имя неожиданно начало исчезать из списка акционеров.

Вы называете себя честным политиком. Тогда будьте любезны, покажите нам документы о стоимости проданных акций и банковские транзакции, подтверждающие законность сделки купли-продажи. Покажите их, чтобы мы удостоверились в том, что вы не смешиваете интересы государства со своими личными».

Рукой журналиста не достать банковскую ячейку, чтобы узнать имя истинного владельца компании, скрытой внутри оффшорной структуры. То, что может делать журналист – это задавать вопросы. И мы должны продолжать заниматься этим делом.

Самым важным игроком в этом процессе является правительство Узбекистана. У правительства имеются документы, в которых приводятся данные об истинных владельцев этих компаний. Дело осталось за малым – решиться ли правительство обнародовать для общественности реестр этих компаний или нет", - заключает Кристиан Ласслет .

Кристиан Ласслет – профессор криминологии британского университета Ulster, автор книг о коррупции и клептократии в странах Центральной Азии и Европы. Профессор Ласслет, изучающий столкновение интересов государства и частного сектора на международном уровне, близко следит и за изменениями в бизнес-среде Узбекистана с приходом к власти Шавката Мирзиёева.