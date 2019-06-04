Президент Узбекистана подписал указ о помиловании 575 граждан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии священного праздника Рамазан хайит подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», сообщают местные СМИ.

Сообщается, что указом главы государства помилованы в общей сложности 575 граждан. Из числа помилованных 361 человек полностью освобождается от наказания и возвратится к семьям и близким, также сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы для 214 лиц.

Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин, один гражданин иностранного государства.

В целях обеспечения исполнения указа ответственным министерствам, ведомствам, а также хокимиятам даны поручения по оказанию помилованным лицам необходимой помощи в социальной адаптации, привлечению их к полезному труду и здоровому образу жизни.