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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Португалии гражданин Узбекистана скончался от ножевых ранений
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Мадриде, 1 июня 2019 года в провинции Лейрия (Португалия) от ножевых ранений скончался гражданин Узбекистана Икром Негматов, 1983 года рождения, прописанный в Самарканде.

В настоящее время правоохранительные органы ведут следственные мероприятия и родственники покойного готовят документы для отправления тела узбекского гражданина для захоронения в Самарканде.

Посольство взяло ситуацию на контроль и при необходимости окажет консульско-правовую помощь, сообщила пресс-служба МИДа.

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