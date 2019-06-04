В Португалии гражданин Узбекистана скончался от ножевых ранений

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CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Мадриде, 1 июня 2019 года в провинции Лейрия (Португалия) от ножевых ранений скончался гражданин Узбекистана Икром Негматов, 1983 года рождения, прописанный в Самарканде.

В настоящее время правоохранительные органы ведут следственные мероприятия и родственники покойного готовят документы для отправления тела узбекского гражданина для захоронения в Самарканде.

Посольство взяло ситуацию на контроль и при необходимости окажет консульско-правовую помощь, сообщила пресс-служба МИДа.