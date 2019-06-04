В Казахстане 16 узбекистанцев отравились бытовым газом

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Казахстане, 3 июня текущего года в 0:15 мин. в г.Караганде зафиксирован факт отравления бытовым газом 16 граждан Узбекистана.

Согласно устным данным отделения токсикологии областного медицинского центра г.Караганды, куда доставлены люди, пострадали следующие граждане Узбекистана:

-Хусанов Сардор, 20.07.2001 г.р.;

-Джураев Валентин, 15.04.1998 г.р.;

-Хусанов Шарип, 08.02.1973 г.р.;

-Точканов Алишер, 17.10.1996 г.р.;

-Неъматов Бахадур, 30.03.1992 г.р.;

-Элбаев Одил, 12.04.1986 г.р.;

-Елбаев Фарух, 02.02.1992 г.р.;

-Точканов Шахзод, 10.03.1999 г.р.;

-Точканов Дастан, 24.10.1995 г.р.;

-Точканов Айбек, 15.02.1996 г.р.;

-Искандаров Обид, 01.08.1995 г.р.;

-Самиев Азбек, 01.01.1998 г.р.;

-Хусанов Эгамберди, 25.01.1976 г.р.;

-Маурутов Иззат, 01.01.1991 г.р.;

-Хусанов Нияз, 01.01.1990 г.р.;

-Хусанов Кобонует, 18.04.1982 г.р.

По предварительной версии компетентных органов Казахстана, происшествие произошло в результате утечки угарного газа из бензинного агрегата в новостроящемся доме, где граждане Узбекистана выполняли ремонтные работы.

Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «ингаляционное отправление бытовым газом, в том числе угарным газом, средней степени тяжести. Токсикогипоксическая энцефалопатия».

Из указанных пострадавших граждан Э.Хусанов, И.Маурутов, Н.Хусанов и К.Хусанов покинули приемный покой в связи со стабильным состоянием здоровья.

Органами правопорядка г.Караганды ведется разбирательство с целью выяснения причин и последствий чрезвычайной ситуации.