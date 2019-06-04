Дональд и Мелания Трамп встретились с королевой Елизаветой II (фото)

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп 3 июня прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. В прошлом году Трамп уже был в Лондоне, но с рабочим, а не государственным визитом, передает BBC.

Трамп провел встречу с королевой Елизаветой II, кроме того у него запланирована беседа с премьер-министром Терезой Мэй, недавно объявившей о решении уйти в отставку.

Самолет Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9:00 по местному времени.

В аэропорту Станстед Трампа встречал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Встретив Трампа, он заявил Си-эн-эн, что считает американского лидера другом Великобритании - "несмотря на разницу во взглядах".

Как и в прошлом году, в столице Соединенного Королевства Трампа встречают протестами. Правозащитная организация Amnesty International растянула на мосту Воксхолл-бридж баннер с надписью "Сопротивляйся Трампу".

По пути к Букингемскому дворцу вертолет Трампа приземлился у резиденции посла Соединенных Штатов в Риджентс-парке - именно здесь президент и первая леди США будут жить во время визита.

В это время в Букингемском дворце Трампа уже ждали его дочь Иванка, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и советница президента США Келлиэнн Конуэй.

По данным СМИ, с собой в Лондон Трамп взял не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их супругами.

У Букингемского дворца Трампа и Меланию приветствовали наследный принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла.

У входа во дворец президентскую чету встретила королева Елизавета II в бирюзовом костюме и такого же цвета шляпке.

Известно, что президент и первая леди США также собираются встретиться с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт, принц Гарри уже встретился с Иванкой Трамп.

А вот супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган (обладательница американского паспорта), по данным СМИ, в приемах участвовать не будет.