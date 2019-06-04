РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Jay-Z стал первым в мире рэпером–миллиардером, - Forbes

CA-NEWS (CA) -  Состояние Jay-Z, по консервативным оценкам Forbes, достигло $1 млрд. Это первый исполнитель хип-хопа, ставший долларовым миллиардером.

При расчетах состояния учитывались заработок, доля в компаниях и образ жизни рэп-исполнителя.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac — $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).

Коллекция предметов искусства оценивается в $70 млн, недвижимость - $50 млн.

коллекция предметов искусства ($70 млн)
недвижимость ($50 млн)

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/06/2019/5cf5bc629a79478e9e49bfee
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эксперт: Узбекистан - отличный потенциальный источник рабочей силы, за которую ФРГ и РФ неизбежно будут конкурировать
  • Китай обвинил американскую FedEx в плохой доставке товаров
  • Продавец «Магнита» в Подмосковье избила женщину из Таджикистана. Ей нужна помощь
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×