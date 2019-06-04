Jay-Z стал первым в мире рэпером–миллиардером, - Forbes

CA-NEWS (CA) - Состояние Jay-Z, по консервативным оценкам Forbes, достигло $1 млрд. Это первый исполнитель хип-хопа, ставший долларовым миллиардером.

При расчетах состояния учитывались заработок, доля в компаниях и образ жизни рэп-исполнителя.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac — $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).

Коллекция предметов искусства оценивается в $70 млн, недвижимость - $50 млн.

коллекция предметов искусства ($70 млн)

недвижимость ($50 млн)



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/04/06/2019/5cf5bc629a79478e9e49bfee