Apple отказывается от iTunes

CA-NEWS (CA) - Компания Apple объявила, что ее медиа-приложение iTunes закрывается, а выполнять его функции будут Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.

Слухи о том, что Apple собирается закрыть музыкальное приложение, запущенное в 2003 году, ходят уже давно, передает BBC.

Кроме того, на проходящей 3 июня в Сан-Хосе Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) было объявлено о новых мерах безопасности: создан новый механизм авторизации, который должен будет заменить опцию авторизации в приложениях по аккаунту в соцсетях.

Наконец, на WWDC нам рассказали о новой версии операционной системы, новых моделях Apple Watch и мощнейшем настольном компьютере.

Apple объявила о новых мерах в области безопасности, выполняя данное в прошлом году обещание найти эффективный способ борьбы с отслеживанием пользователей со стороны "Фейсбука".

"Безопасность информации - фундаментальное право человека", - сказал во время презентации глава департамента программного обеспечения Грег Федериги.

По его словам, отныне приложения, которым нужна информация о местоположении пользователя, будут каждый раз запрашивать доступ к ней, а определять локацию по маркерам вроде вай-фай или Bluetooth-сигналов больше не смогут.

Пользователям устройств Apple также предложат новый механизм авторизации в сторонних приложениях, который будет использоваться вместо функции "авторизоваться через соцсети".

С помощью этого механизма, пользователь сможет скрыть свой электронный адрес от приложения - сервис Apple создаст "подставной" адрес, письма с которого будут доставляться на настоящую почту пользователя.

"Новости о логине Apple вызовут беспокойство у конкурентов, особенно у гигантов индустрии", - комментирует Бен Вуд из издания CCS Insight.

"Существующие сервисы авторизации дают способ легко авторизовываться с помощью одного и того же пароля по всей сети. Безопасность личных данных - тот фактор, на который будут напирать, чтобы создать контраст с Facebook и Google, - утверждает эксперт. - Это маркетинговый инструмент, который очень хорошо подходит к общей позиции Apple по безопасности данных".