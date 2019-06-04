В Узбекистане упростили порядок аккредитации иностранных СМИ

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане срок принятия решения об аккредитации постоянного иностранного корреспондента сокращен с максимальных 2-х месяцев до 5 дней. Это утверждено постановлением правительства от 3 июня текущего года, сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции.

Согласно внесенным дополнениям, решение об аккредитации постоянного иностранного корреспондента средств массовой информации соотечественников, проживающих за рубежом, принимается в срок до 5 дней со дня поступления обращения в Министерство иностранных дел. Ранее данный срок составлял 2 месяца.

Основанием для принятия данного решения будет служить рекомендация дипломатического или консульского учреждения Узбекистана за рубежом.

При этом, в дополнение к основным документам для получения аккредитации необходимо также представить информацию об учредителе, иностранного средства массовой информации и источниках финансирования его деятельности, отмечается в документе.