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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Презентован авиарейс "Ташкент- Тамчи- Ташкент"

CA-NEWS (UZ) -  Посольством Кыргызской Республики в Республике Узбекистан совместно с туристическими компаниями была организована презентация «Иссык-Куль 2019» и запуска прямого чартерного рейса «Ташкент-Тамчи (Иссык-Куль)-Ташкент», сообщает evrazesnews.ru.

Как сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана, в рамках реализации Программы правительства КР развития сферы туризма на 2019-2023 годы, 30 мая 2019 года посольством КР в Узбекистане совместно с туристическими компаниями была организована презентация «Иссык-Куль 2019» и запуска прямого чартерного рейса «Ташкент-Тамчи (Иссык-Куль)-Ташкент».

На открытии мероприятия, с приветственными словами выступили посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов, представители Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма и USAID.
На мероприятии приняли участие более 200 представителей туристического бизнеса и представителей средств массовой информации Республики Узбекистан.

Одновременно была проведена пресс-конференция для более 70 представителей средств массовой информации Узбекистана, которые также примут участие в информационном туре в Кыргызстан с 23 по 29 июня 2019 года в рамках запуска вышеуказанного авиарейса.

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