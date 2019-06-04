РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вопросы многодетных матерей будут рассмотрены в рамках рабочей группы, - Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопросы многодетных матерей 4 июня в рамках рабочей группы. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель АП Б. Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству», - говорится в сообщении.

3 июня в Нур-Султане десятки матерей собрались у здания парламента с требованием к властям решить жилищный вопрос и улучшить социальное положение многодетных. Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышли представители руководства страны, а именно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин. Среди собравшихся есть те, кто специально прибыл в столицу из отдаленных районов страны, чтобы обратить внимание властей на социальные и жилищные проблемы многодетных и матерей-одиночек, передает Азаттык.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Фото дня: Тысячи мусульман встретили Ляйлят аль-Кадр в мечети Ташкента
  • 100 дней премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, - политолог
  • Продавец «Магнита» в Подмосковье избила женщину из Таджикистана. Ей нужна помощь
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×