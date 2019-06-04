Вопросы многодетных матерей будут рассмотрены в рамках рабочей группы, - Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопросы многодетных матерей 4 июня в рамках рабочей группы. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель АП Б. Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству», - говорится в сообщении.

3 июня в Нур-Султане десятки матерей собрались у здания парламента с требованием к властям решить жилищный вопрос и улучшить социальное положение многодетных. Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышли представители руководства страны, а именно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин. Среди собравшихся есть те, кто специально прибыл в столицу из отдаленных районов страны, чтобы обратить внимание властей на социальные и жилищные проблемы многодетных и матерей-одиночек, передает Азаттык.