В Узбекистане зарегистрировано землетрясение силой 3 балла
- Узбекистан, происшествия
- 11:40, 04 июня 2019
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Иллюстративное фото
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 4 июня, в 09:47 утро по местному времени в некоторых городах Узбекистана ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков достигала 3-х баллов, сообщает Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков составила 3,8, глубина – 19 км.
Эпицентр находился на расстоянии 166 км от Ташкента в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков в городах Узбекистана:
Наманган: 49 км; 3 балл
Андижан: 103 км; 2 балл
Фергана: 78 км; 2 балл
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и повреждениях не поступало.