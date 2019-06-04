РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане зарегистрировано землетрясение силой 3 балла
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 4 июня, в 09:47 утро по местному времени в некоторых городах Узбекистана ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков достигала 3-х баллов, сообщает Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

Магнитуда подземных толчков составила 3,8, глубина – 19 км.

Эпицентр находился на расстоянии 166 км от Ташкента в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков в городах Узбекистана:

Наманган: 49 км; 3 балл
Андижан: 103 км; 2 балл
Фергана: 78 км; 2 балл

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и повреждениях не поступало.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Продавец «Магнита» в Подмосковье избила женщину из Таджикистана. Ей нужна помощь
  • Эксперт: Узбекистан - отличный потенциальный источник рабочей силы, за которую ФРГ и РФ неизбежно будут конкурировать
  • Китай обвинил американскую FedEx в плохой доставке товаров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×