В Узбекистане зарегистрировано землетрясение силой 3 балла

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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 4 июня, в 09:47 утро по местному времени в некоторых городах Узбекистана ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков достигала 3-х баллов, сообщает Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

Магнитуда подземных толчков составила 3,8, глубина – 19 км.

Эпицентр находился на расстоянии 166 км от Ташкента в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков в городах Узбекистана:

Наманган: 49 км; 3 балл

Андижан: 103 км; 2 балл

Фергана: 78 км; 2 балл

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и повреждениях не поступало.