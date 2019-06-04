В 2023 году вопрос обеспечения населения городов и сел питьевой водой будет решен на 100%, - Мамин

CA-NEWS (KZ) - 4 июня на заседании правительства Казахстана под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Из общей численности по стране 18,4 млн человек доступ к централизованному водоснабжению имеют 90,2% или 16,5 млн человек. В текущем году планируется увеличить данный показатель до 97%, а в 2023 году — до 100%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр, сообщается на сайте премьер-министра РК.

В сельской местности услугами централизованного водоснабжения обеспечено 6,5 млн человек или более 84%. При этом в остальных селах для питья используют локальные источники водоснабжения. В 2019 году планируется достичь показателя 88% и в 2023 году охватить 100% населения соответствующей инфраструктурой.

"В целях обеспечения малых сел с населением менее 200 человек питьевой водой соответствующего санитарным нормам качества планируется устанавливать комплексные блок-модули очистки воды, это позволит обеспечить 1333 сел. Тогда как в 1 274 селах с населением более 200 человек будет обеспечено централизованное водоснабжение. Таким образом, 1,2 млн человек в 2 607 селах будет обеспечено услугами водоснабжения, соответствующих санитарным нормам», — сообщил Р. Скляр.

Министр сельского хозяйства С. Омаров, в свою очередь, доложил, что в рамках Госпрограммы развития регионов до 2020 года эксплуатация, строительство и реконструкция групповых водопроводов возложена на РГП «Казводхоз», в чьем ведении находится 33 групповых водопровода протяженностью свыше 12 тыс. км.

За 2011–2018 гг. было построено 1035 км и реконструировано 1441 км сетей, что позволило ввести в эксплуатацию 49 объектов. В результате улучшено водоснабжение в 268 сельских населенных пунктах с численностью населения 553 тыс. человек. На сегодняшний день требуется реконструкция 2281 км сетей.

В текущем году на реализацию 12 проектов по групповым водопроводам выделено 14,6 млрд тг, из которых к концу года планируется завершить 8 проектов. В результате будет построено и реконструировано 1185 км сетей, улучшится водоснабжение в 68 сельских населенных пунктах с общей численностью населения в 126,8 тыс. человек.

Председатель наблюдательного совета частного водоканала в г. Шымкент ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» А. Орман сообщил, что в результате вложенных международными финансовыми организациями инвестиций с 2010 года построены и введены в эксплуатацию станции солнечной и гидроэнергии по 2 МВт, реконструированы 947 км сетей водоснабжения и 67 км канализационных сетей. С применением цифровых технологий модернизированы способы производства и транспортировки питьевой воды. На сегодняшний день очистные сооружения управляются в автоматическом режиме.

В свою очередь, директор представительства Европейского банка реконструкции и развития Агрис Прейманис сообщил, что сектор ЖКХ является одним из приоритетных направлений работы ЕБРР в Казахстане. В сектор водоснабжения и водоотведения проинвестировано более 30 млрд тг, это 12 проектов, реализуемые в регионах страны.

Подводя итоги, Мамин подчеркнул важность вопроса обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой и водоснабжением.

«Принимаемые меры позволят в 2023 году решить вопрос обеспечения населения питьевой водой на 100%», — сказал он.

Премьер-министр поручил скорректировать региональные планы и принять меры по вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения.