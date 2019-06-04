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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Британии состоялся банкет с участием Елизаветы II и Трампа (фото, видео)
Предыстория: Дональд и Мелания Трамп встретились с королевой Елизаветой II (фото)

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжает первый государственный визит в Британию. Первый день его визита завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце, передает BBC.

Американский президент высоко оценил "вечную дружбу" между Великобританией и США, а королева Елизавета II сказала, что страны празднуют альянс, который обеспечивал "безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий".

Трамп на банкете говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву "великой, великой женщиной".

На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства.

На банкете подавались вина стоимостью от £38 до £1395 (от $48 до $1764). Самым дорогим из них оказалось вино Chateau Lafite-Rothschild 1990 года. Впрочем, Трамп так и не попробовал за вечер ни одной капли алкоголя, передает ТАСС.

Меню банкета было лично утверждено королевой. На закуску гостям подавали приготовленное на пару филе палтуса, дополненное муссом из кресс-салата, головками спаржи и соусом из кервеля. Главным блюдом был начиненный травами виндзорский ягненок под соусом из портвейна. К блюду подавались весенние овощи. В качестве десерта участникам банкета предлагалось клубничное печенье и крем с добавлением лимонной вербены, набор свежих фруктов, кофе и птифуры.

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