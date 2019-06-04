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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Стамбуле нашли тело женщины, завёрнутое в ковёр, и сумку с тремя паспортами гражданок Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана, 30 мая 2019 года в махалле Гёзтепе в Стамбуле обнаружено тело женщины, завернутое в ковер, которое не удалось идентифицировать.

На месте преступления обнаружена черная женская сумочка, в которой находились документы трех гражданок Узбекистана.

Генконсульство установило рабочие контакты с сотрудниками отдела уголовного розыска, занимающимися расследованием, и оказывает содействие в их сотрудничестве с узбекскими коллегами, сообщили в пресс-службе МИДа.

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