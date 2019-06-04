Новый зал международного аэропорта Ташкента затопило после дождя

CA-NEWS (UZ) - В Telegram-канале AviaSpotter опубликовали видео, снятое в новом зале прилета международного аэропорта Ташкента.

«Вот аэропорт затопило. Сейчас затопит, чуть-чуть осталось. Пассажиры выйти не могут», - отметил автор видеоролика.

На видео также видно, как сотрудницы аэропорта тряпками пытаются высушить территорию, передает Kun.uz.

Напомним, новый терминал прилета для пассажиров международных авиалиний был запущен в эксплуатацию 15 июня 2018 года. В тот же день в полдень он принял первых пассажиров, прилетевших рейсом НАК «Узбекистон хаво йуллари» из Сеула в Ташкент.

«Новый терминал отвечает всем международным стандартам, он оснащен самым современным инженерно-технологическим оборудованием, которое позволяет максимально удовлетворить потребности клиентов, предоставляя услуги на высоком уровне, и значительно сократить время прохождения формальных процедур при въезде в страну», - сказали тогда в компании.