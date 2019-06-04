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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане женщинам не продлевают водительские удостоверения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане женщины продолжают сталкиваться с трудностями в получении новых и продлении старых водительских удостоверений, сообщает Азатлык.

В ГАИ открыто говорят о том, что женщинам права выдаваться не будут, также в столице продолжается практика изъятия у женщин водительских удостоверений.

Водительские удостоверения в Туркменистане выдаются сроком на 10 лет.

В начале нынешнего года женское население Туркменистана столкнулось с массовым изъятием водительских удостоверений. Массовые рейды на улицах Ашхабада в отношении женщин за рулем начались в середине февраля. Ашхабадская полиция останавливала автомобили, управляемые женщинами, без объяснения причин отбирая у них права.

Получить официальный комментарий у представителей Ашхабадской полиции пока не удалось, отмечает Азатлык.

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