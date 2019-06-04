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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Видео дня: Ташкент вновь затопило после дождя

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 3 июня прошёл сильный дождь. Очевидцы разместили множество видео в соцсетях, на которых можно увидеть, что городская дренажная система не справляется с потоком воды.

Последние годы не только столица, но и другие крупные города Узбекистана после каждого крупного ливня превращаются в бурную реку. Такая ситуация наблюдалась в прошлом месяце в Бухаре и Самарканде.

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