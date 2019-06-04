Этническая казашка из Китая Сайрагуль Сауытбай покинула Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Этническая казашка из Китая Сайрагуль Сауытбай вместе со своей семьей покинула Казахстан. Об этом 3 июня сообщила ее адвокат Айман Умарова.

На своей странице в Facebook адвокат разместила фото с Сауытбай у зала международных вылетов в аэропорту. «Пусть твоя жизнь наладится, пусть и не в стране твоих предков, но в одной из самых развитых стран мира!» — написала Умарова.

В апреле 2018 года Сайрагуль Сауытбай незаконно пересекла границу через пост «Хоргос», находящийся на китайско-казахстанской границе. В середине мая она была задержана сотрудниками комитета национальной безопасности и водворена в следственный изолятор в Талдыкоргане.

Женщину обвинили в правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 392 уголовного кодекса («Незаконное пересечение границы»).

В августе прошлого года Панфиловский районный суд Алматинской области признал Сауытбай виновной в незаконном пересечении границы, но, назначив ей шесть месяцев пробационного контроля и освободив из-под стражи в зале суда, не стал депортировать ее в Китай.