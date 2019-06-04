В Узбекистане количество туристов выросло на 42%

CA-NEWS (UZ) - Результаты изучения статистических данных показывают высокие темпы роста количества иностранных туристов в Узбекистан. Так, в течение 1-квартала 2019 года количество иностранных туристов составило 1,3 млн. человек. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 42% (за 1 квартал 2018г. – 972,2 тыс. человек), сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

При этом темпы роста иностранных гостей в Узбекистан показывают примерно одинаковый уровень. Так, рост количества иностранных туристов из стран СНГ и дальнего зарубежья составило 38%. Рост же количества туристов из стран Центральной Азии составили 44%.

Из стран дальнего зарубежья и СНГ наибольшее количество туристов в Узбекистан прибывают из Российской Федерации, Турции, Афганистана, Китая, Кореи.

Если рассмотреть возрастную категорию прибывающих иностранных туристов, то можно увидеть преобладание категории лиц в возрасте 31-55 лет, количество которых составляет 53,2% от общей численности туристов. Следующими идут туристы в возрасте до 30 лет – 27,4%, туристы же старше 55 лет составляют 19,2%.

Основная масса – 86,1% посетителей в течение 1-квартала т.г. прибыли с целью посещения родственников и друзей. Данный показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018г. когда с целью посещения родственников и друзей прибыли 90,2%. Резко увеличился доля посетителей, прибывших с целью отдыха и развлечения. Так, данная категория посетителей составило 10,3%, тогда как в аналогичном периоде 2018 года данный показатель составлял 4,2%.

Следующими идут категории посетителей, прибывших с целью лечения и оздоровления (1,2%), деловыми целями (1%), шоппинг, покупки (0,7%) и образования (0,7%).

В целом, в течение II-квартала этого года ожидается прибытие 1,47 млн., до конца же года – около 6 млн. иностранных туристов.