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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламентский Совет Таджикистана обсудил законопроект об обеспечении питьевой водой

CA-NEWS (TJ) -  Совет Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента Таджикистана), обсудил накануне в Душанбе ряд законопроектов, сообщает Авеста.

В частности, члены парламентского Совета обсудили законопроекты «Об обеспечении питьевой водой и ликвидации водных отбросов», «Об обеспечении населения обогащённой пищевой продукцией», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О научной и политической деятельности по науке и технике».

Было отмечено, что законопроект «Об обеспечении питьевой водой и ликвидации водных отбросов» направлен на улучшение ситуации с безопасностью питьевой воды, обеспечение качества и безопасности водных отбросов.

Также законопроект, если он будет принят, направлены на осуществление государственного контроля и учёта в сфере обеспечения питьевой водой и ликвидации водных отбросов.

Председатель комитета Маджлиси намояндагон по социальным вопросам, семье и охране здоровья Хилолби Курбонзода в ходе обсуждения законопроекта «Об обеспечении населения обогащённой пищевой продукцией» отметила, что проект разработан с целью профилактики анемии, дефицита железа, цинка и пр.

Члены Совета Маджлиси намояндагон приняли соответствующие решения по обсуждённым вопросам.

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