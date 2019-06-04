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  4 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Монголии встретился с послом Японии

CA-NEWS (MNG) -  3 июня министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар принял посла Японии в Монголии М. Такаоку, передает Montsame.

Во время встречи стороны обоюдно выразили удовлетворение расширением стратегического партнерства между Монголией и Японией и углублением политического доверия, и обменялись мнениями о взаимных визитах высокого уровня, которые состоятся в этом году, и по другим вопросам, касающимся отношений и сотрудничества.

В частности министр иностранных дел Д. Цогтбаатар проинформировал о своих инициативах по расширению участия молодежи в строительстве мира и безопасности путем использования преимуществ социальной сети и выпуска цифрового журнала "Peacebook" с участием молодых исследователей и дипломатов. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с японскими научно-исследовательскими институтами и неправительственными организациями в этом направлении. Стороны договорились работать над постоянным обменом информацией по этому вопросу.

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