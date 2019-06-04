В Казахстане рыбаки нашли тело пропавшего 15-летнего мальчика в реке

CA-NEWS (KZ) - 27 мая в Казахстане в городе Тайынша пропал 15-летний Павел Кулаковский. Спустя неделю, 3 июня тело мальчика нашли рыбаки в местной реке, передает NewTimes.kz.

Подробности трагичной истории рассказала волонтер Наталья, специализирующаяся на поиске пропавших людей.

"Мы сами увидели пост о его пропаже в соцсетях. В итоге вышли на родных и социального педагога из его школы. Попросили соцпедагога, чтобы разослали просьбы помочь в поисках всем местным жителям. Люди искали ребенка трое суток. Мальчик запутался в рыболовных сетях и пролежал там 5 дней. Мы нашли его на восьмой день", - рассказала волонтер.