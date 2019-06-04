Министр обороны Монголии принял участие в «Шангри Ла Диалог»

CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Монголии Н. Энхболд принял участие в IISS Shangri-La Dialogue, который является международным главным саммитом по национальной безопасности, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие прошло в Сингапуре 1-2 июня.

Это уникальная встреча министров обороны и командиров армии из более чем 50 стран, организованная впервые в 2002 году по инициативе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). В этом году у делегатов из 27 стран возникли проблемы, касающиеся региональной безопасности, экономики, инвестиций, развития инфраструктуры, кибербезопасности и терроризма.

IISS Shangri-La Dialogue в Сингапуре является наиболее важным регулярным собранием специалистов по обороне в Азиатско-Тихоокеанском регионе, жизненно важным ежегодным событием в дневниках министров и их гражданских и военных руководителей.

Со времени своего открытия в 2002 году Диалог укрепил доверие и способствовал практическому сотрудничеству в области безопасности, содействуя легкому общению и плодотворным контактам между наиболее важными политиками в области обороны и безопасности в регионе.