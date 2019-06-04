В Узбекистане собирают деньги с фермеров, не сдавших план по сбору коконов шелкопряда

CA-NEWS (UZ) - Фермеры в Самарканде и Фергане пожаловались на то, что местные власти взыскивают деньги с тех, кто не выполнил план по заготовке коконов шелкопряда, передает centralasian.org.



В частности, фермеры в Фергане вынуждены погашать долги по невыполнению плана по сбору коконов с помощью кредитов, получаемых в банке. Представитель "Агробанка" подтвердил эту информацию, полученную от фермеров.

По словам фермера из села "Кийким" Кошрабатского района Самаркандской области, c фермеров, которые не могут выполнить план, удерживают из расчёта по 40 000 сумов (около $5) за один килограмм недостающих до плана коконов.

«В результате фермеры терпят убыток в размере 20 000 сумов ($2,5)»,- утверждает собеседник.

«Цена 1 кг коконов составляет от 19 000 до 20 000 сум. Это оплачивается со стороны фабрики. А фермер терпит убыток в среднем по 20 000 сум за 1 кг коконов. Такое очковтирательство и приписки противоречат политике развития нашего президента», - сказал фермер.

Фермер, выращивающий коконы в Иштиханском районе Самаркандской области, утверждает, что усиливается давление на тех шелководов, которые не смогли выполнить план.

«Например, участковый сельского схода граждан "Бахри" оказывает давление, отругав, а иногда и избив шелководов. Несмотря на то, что президент издал указы о создании легких условий для шелководов, на самом деле всё наоборот. Участковый даже запугивает тем, что может «посадить на 15 дней», - говорит собеседник.

Однако заместитель главы Иштиханского района по сельскохозяйственным вопросам Алишер Садатов сказал, что жалобы фермеров беспочвенны.

- Мы говорим, чтобы они выполнили свой план. Но здесь нет такого, чтобы мы требовали по 40 000 сум, или «я отведу тебя в милицейский участок». Ничего подобного, - заявляет чиновник.

В 2018 году в Узбекистане было произведено 18 000 тонн кокона шелкопряда.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта 2017 года подписал постановление о создании Ассоциации «Узбекипаксаноат» с целью реформирования и развития отрасли шелководства в стране.