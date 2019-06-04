Студент Каршинского инженерного института найден повешенным

Повесился подросток

CA-NEWS (UZ) - 2 июня студент третьего курса технологического факультета Каршинского инженерно-экономического института, являвшийся старостой группы, был найден повешенным в коровнике во дворе своего дома. В администрации вуза подтвердили эту информацию, добавив, что похороны студента прошли 3 июня, передает centralasian.org



Студенты Каршинского инженерно-экономического института, сообщившие о самоубийстве старосты третьего курса технологического факультета, говорят, что этот случай поверг всех в шок. Студенты утверждают, что парень оказался жертвой процветающей в вузе коррупции.

– В нашем институте коррупция дошла до крайней черты. Взятку для декана и преподавателей собирают старосты. Недавно новый декан пригрозил, что составит ведомость всех старост. В прошлом году для того, чтобы эту ведомость не составляли со всех старост собрали по 50 долларов. Составление ведомости означает лишение студента месячной стипендии. Перед каждым экзаменом за тройку староста должен был собрать по 150 тысяч сумов. Со студентов, которые пропускали занятия, собирали отдельную сумму. Говорят, что покойный студент остался между двух огней, не выдержав всей этой грязи, решил повеситься, – говорит один из студентов вуза.

Проректор и другие сотрудники Каршинского инженерно-экономического института подтвердили информацию о самоубийстве третьекурсника.

– Да, такое действительно случилось. Сейчас декан факультета и руководители кафедр уехали на похороны студента. Они еще не вернулись, все подробности случившегося мы узнаем от них. Покойный был очень умным и активным мальчиком. Он был отличником. Никто даже подумать не мог, что он может решиться на такое. Говорят, что помимо учебы, он где-то подрабатывал. Пока никто не знает, почему он пошел на такой отчаянный шаг, – говорит один из проректоров института.

Однако администрация Каршинского инженерно-экономического института категорически опровергла заявления студентов о том, что причиной самоубийства старосты технологического факультета стала процветающая в вузе коррупция.

– ​Это все болтовня. Студенты могут говорить все, что взбредет в голову. В нашем вузе нет коррупции. Его суицид никак не связан с учебой, – заявил представитель администрации вуза.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что по факту самоубийства студента Каршинского инженерно-экономического института начата доследственная проверка.

Как говорят студенты Каршинского инженерно-экономического института, за последний год это уже третий по счету суицид среди студентов данного вуза. "Обстановка в нашем вузе очень плохая. Сейчас администрация института просит студентов не говорить о том, что покойный третьекурсник был старостой группы", – сказал один из студентов Каршинского инженерно-экономического института.

По словам студентов вуза, в настоящее время администрация института пытается замять случай с самоубийством студента.